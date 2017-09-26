Гвардиола: видеть игру «Реала» доставляет мне радость

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола адресовал слова похвалы мадридскому «Реалу». Бывший наставник «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» отметил, что получает эстетическое наслаждение от игры «Королевского клуба». Гвардиола уверен, что это не в последнюю очередь обусловлено работой главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.
«Видеть игру «Реала» доставляет мне радость. Они демонстрируют отличный футбол с игроками, обладающими очень высокой техникой. Они исповедуют такую игру с тех пор, как команду возглавил Зидан. И мне это очень нравится», — приводит слова Гвардиолы AS.
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