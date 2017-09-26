Денис Суарес: в Вальверде я бы отметил благоразумие и спокойствие

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес охарактеризовал главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Последний возглавил каталонскую команду перед стартом нынешнего сезона, а до этого работал у руля «Атлетика» из Бильбао. В стане сине-гранатовых он сменил Луиса Энрике.
«В Вальверде я бы отметил благоразумие и спокойствие, которые он передаёт команде с первого же дня. А матчи Суперкубка Испании с «Реалом» ни в коем случае не вызывали беспокойства относительно выступлений команды в сезоне. После этого мы стартовали удачно в Примере и улучшаем нашу игру с каждым матчем. Впереди много игр, но у нас есть соответствующая динамика», — цитирует Суареса Marca.
Во встречах Суперкубка Испании с «Реалом» сине-гранатовые на своём поле проиграли со счётом 1:3, а на выезде пропустили 2 гола, не сумев в ответ забить ни одного.