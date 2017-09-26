Алькасер не намерен зимой покидать «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер не думает о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде в данный момент не рассчитывает на этого футболиста, считая, что он не вписывается в его игровые концепции. Что же касается отдачи Алькасера на тренировках, то с этим у тренерского штаба претензий к игроку нет.
Тем не менее сам Алькасер не отчаивается и не опускает руки. Он намерен продолжать работать в поте лица, чтобы убедить Вальверде в своей востребованности.
Алькасер: в «Барселоне» мне надо было обязательно забить, пусть даже задом