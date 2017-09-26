Хёнесс: вместо упрёков в адрес «Баварии» должны были звучать дифирамбы

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс считает, что его клуб незачем упрекать в том, что он не тратит баснословных денег не приобретение новых игроков. Хёнесс уже неоднократно подчёркивал, что немецкий гранд исповедует иную философию.
«Нас упрекают в том, что мы не действуем на трансферном рынке определённым образом. В результате, как они полагают, «Бавария» стоит перед крахом спортивных результатов. Но вместо упрёков в наш адрес должны были звучать дифирамбы. Ведь мы успешны благодаря собственной работе и силе», — приводит слова Хёнесса интернет-портал Goal.
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