Карвахаль: мне не нужна конкуренция, чтобы улучшать свою игру

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отметил, что постоянно старается совершенствовать свою игру. Футболист сборной Испании считает, что ему для этого нет необходимости конкурировать с другими игроками на его позиции.
«Мне не нужна конкуренция, чтобы улучшать свою игру. Лучшим своим конкурентом являюсь я сам. А относительно самой команды сомнений нет. Мы все смотрим и движемся в одном и том же направлении. Но нам есть над чем поработать. У нас есть время для того, чтобы достигнуть нашей оптимальной игры», — приводит слова Карвахаля Marca.
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