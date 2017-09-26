Самарджич: у «Спартака» качественная атака, а в обороне игроки не такие сильные

Защитник «Анжи» Мирал Самарджич рассказал о прошедшем матче со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре РФПЛ, в котором ему удалось забить один из мячей в ворота красно-белых.
«Эмоции и позитивные, и негативные. Был счет 2:1 в нашу пользу, но на последней минуте мы допустили ошибку. Думаю, итоговый результат закономерен. Мы должны быть довольны, что увезли одно очко с выездного матча с действующим чемпионом России. При этом очень досадно, что «Анжи» упустил победу — нам необходимо набирать очки, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги.
Не консультировался ли с бывшими партнёрами по „Марибору“ при подготовке к игре с красно-белыми? Нет, было достаточно посмотреть матч, чтобы всё понять (смеётся). Игру я смотрел и считаю, что она была равная. Моя бывшая команда на некоторых отрезках имела преимущество, но не смогла реализовать свои моменты. Во втором тайме инициатива была у «Спартака» — красно-белые заслуженно забили гол. В последние 10 минут «Марибор» снова перехватил инициативу и сравнял счёт. Всё закономерно. Мы в «Анжи» изучали этот матч, сделали свои выводы. А с игроками «Марибора» я не общался — я ушёл оттуда семь лет назад, там осталось совсем немного футболистов, с которыми я играл.
Думаю, «Спартак» играет в свою игру, следует своему игровому стилю и в зависимости от соперника незначительно его меняет. У красно-белых очень качественная линия атаки. А вот в обороне футболисты не такие сильные. В чем мы, «Анжи», убедились в ходе матча против них. Но в целом это хорошая команда. У «Ливерпуля» сейчас тоже проблемы — они проиграли в чемпионате Англии много матчей с крупным счётом. Так что «Спартак» может сыграть с ними успешно», — цитируют Самарджича «Известия».