Венгер выступил против отмены Кубка английской лиги

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался против отмены Кубка английской лиги. Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвали этот турнир «откровенно лишним».
«Учитывая давление, которое испытывают все топ-клубы, нельзя жертвовать каким-то трофеем. Однако за это иногда приходится платить. Когда доходишь до высоких стадий Кубка лиги и при этом ещё продолжаешь выступать в Кубке Англии и Премьер-лиге, то конечно, есть риск потерять своих футболистов из-за травмы», — цитирует Венгера Mirror.
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