Монтелла: меня попросили, чтобы подобного футбола от «Милана» больше не было

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после выездного поражения от «Сампдории» (0:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии согласился, что его команда в некоторых матчах показывает не тот уровень игры, какого от неё ожидают болельщики и руководство.
«Считаю, критика в адрес «Милана» объективна. Мы согласны, что команда сыграла ниже своего уровня, и моя задача в том, чтобы понять причины случившегося и избежать повторения ошибок. Мы обсуждали этот вопрос как с руководством клуба, так и с футболистами. «Милану» надо быстрее сформировать менталитет победителя.
Не нужно сейчас искать виноватых. Меня попросили, чтобы впредь подобного футбола, как в матче с «Сампдорией», больше не было. Строительство команды с победным настроем требует времени. И если подойти к ситуации спокойно, то эти неудачи лишь помогут нам в будущем», — сказал Монтелла в интервью клубному телевидению.