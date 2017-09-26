Защитник «Манчестер Сити» Компани не сыграет с «Шахтёром»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет помочь своей команде в предстоящем домашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил наставник английской команды Хосеп Гвардиола.
«Компани не готов сыграть, Менди ещё будем проверять, готов ли он сыграть», – приводит слова Гвардиолы официальный „Твиттер“ команды из Манчестера.
Капитан «горожан» пропустил пять последних матчей из-за травмы. Встреча «Манчестер Сити» — «Шахтёр» состоится сегодня, начало игры — в 21:45 мск.
Капитан «Манчестер Сити» Компани может сыграть с «Кристал Пэлас»