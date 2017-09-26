Жоржиньо: «Наполи» хотел бы устроить представление в матче с «Фейеноордом»

Полузащитник «Наполи» Жоржиньо поделился ожиданиями от матча против «Фейеноорда» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 26 сентября. Начало – в 21:45 мск.
«Лучший способ добиваться побед — это играть мощно и получать от этого удовольствие. Думаю, мы становимся лучше, так как двумя годами ранее мы вряд ли смогли бы одержать победу в столь напряжённой встрече, как в выходные со СПАЛ. Думаю, мы прибавили в психологии. Стали убедительнее смотреться на выезде, даже если не играем так, как хотели бы. Конечно, завтра мы бы хотели устроить представление для болельщиков на стадионе, но всё же главное — это добиться победы», — цитирует Жоржиньо пресс-служба УЕФА.
Сарри: ожидаю, что «Фейеноорд» доставит «Наполи» неприятности