Тренер АПОЭЛ: мы не питаем иллюзий, «Тоттенхэм» превосходит нас в классе

Главный тренер АПОЭЛ Гиоргос Донис пессимистично настроен в преддверии матча с «Тоттенхэм Хотспур» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится 26 сентября.
«Мы не питаем иллюзий. Понимаем, что «Тоттенхэм» превосходит нас в классе. Мы должны сыграть организованно и в то же время чаще владеть мячом, чем в первом матче с «Реалом». Уверенность в себе сыграет важную роль», — цитирует Дониса пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 мск.
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