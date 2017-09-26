Жена Икарди: надеюсь, Мауро навсегда останется капитаном «Интера»

Жена и агент Мауро Икарди Ванда выразила надежду, что её муж навсегда останется в «Интере», капитаном которого является.
«Может ли Мауро навсегда остаться капитаном «Интера»? Я являюсь фанаткой этой команды, поэтому надеюсь, что да. Он думает только об этом клубе. Мауро упрям и добьётся своего. Всегда говорит, что хочет завоёвывать трофеи с «Интером».
Мечта оформить требл? Надеюсь, это осуществится. Когда «Интер» проигрывает, Мауро не разговаривает со мной по полдня, а иногда больше», — цитирует Ванду Football Italia.
Контракт 24-летнего аргентинца с «Интером» действует до лета 2021 года.
Луис Суарес Мирамонтес: Икарди и Перишич — не топ-игроки