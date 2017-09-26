Главный тренер «Лас-Пальмаса» ушёл в отставку после 6 матчей в Ла Лиге

«Лас-Пальмас» остался без главного тренера. Маноло Маркес, который принял команду в начале июля, ушёл в отставку после поражения от «Леганеса» (0:2) в 6-м туре чемпионата Испании. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Под руководством 49-летнего специалиста «Лас-Пальмас» провёл в Ла Лиге всего шесть матчей. Команда одержала две победы и потерпела четыре поражения. Набрав 6 очков, «Лас-Пальмас» занимает в Ла Лиге 15-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
В 12:00 (14:00 мск) состоится пресс-конференция, на которой тренер объяснит своё решение.
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