Бримсон: в Англии фанатов «Спартака» за прорыв на поле сразу бы арестовали

Известный британский писатель и сценарист, автор более 10 книг о фанатской культуре и футбольном насилии Дуги Бримсон рассказал, что в Англии в настоящее время болельщики стали менее активными, а также поведал, что видел, как болельщики «Спартака» праздновали чемпионство, массово выбежав на поле стадиона «Открытие Арена».
«Новому поколению болельщиков не нравится петь и заряжать, они будто сошли с ума — им бы только сидеть и жрать. Но, черт возьми, стадион — территория футбола, а не театр. Хотя вряд ли когда-нибудь клубы опять до этого допрут. Во всей лиге остался, похоже, единственный нормальный человек – это Алекс Фергюсон, который даже сейчас призывает фанатов «Юнайтед»: «Кричите, я хочу, чтобы соперники боялись. Это ваша работа – устрашать их». Но кто будет это делать? Парень из Таиланда или Индии, да и любой другой страны? Да ему наплевать на традиции и на соперника! Он, да и все остальные, будут сидеть и восхищаться: «О, какой футбол, какой гол!» Но это дерьмо, долбанная глобализация. Вам повезло: Россия пока далека от этих проблем.
Ультрас «Спартака» чуть ли не напрямую реализуют билеты на фанатку? Это круто, но опасно. В таком случае фанаты чувствуют власть и пользуются ею. Я видел, что после чемпионства «Спартака» творилось безумие. Люди выбегали на поле. Да, это было круто, но в Англии их бы сразу арестовали. Видишь, вам пока можно быть дикими. Ловите момент», — сказал Бримсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полностью интервью с Дуги Бримсоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Видео с болельщиками «Спартака» можно посмотреть на «Чемпионате».