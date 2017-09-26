Каррагер: благодаря своей мощи Лукаку является кошмаром для защитников

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку самым непростым соперником по сравнению с играющими на этой же позиции Серхио Агуэро, Альварой Моратой и Гарри Кейном.
«Нападающий, против которого я бы хотел сыграть? Возможно Агуэро, но это не совсем верно. Нужно говорить о футболисте, который может создать вам самые большие проблемы за 90 минут. Кто-то вроде Лукаку. Если бы он играл против меня на определённых позициях, он мог бы просто сбить меня с ног и пробежать мимо.
Физические кондиции дают преимущество Лукаку, он является кошмаром для защитников. Я бы не смог справиться с ним, учитывая его силу и темп», — цитирует Каррагера Squawka.
Каррагер: скажу ещё раз, руководство «Арсенала» — трусы!