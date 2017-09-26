Три болельщика «Фейеноорда» были арестованы в Неаполе после стычки с полицией

Три болельщика «Фейеноорда» были арестованы в Неаполе в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.
Ранее префектура Неаполя приняла решение запретить голландским болельщикам присутствовать на матче с «Наполи» из-за беспорядков, которые произошли в 2015 году. Тогда фанаты «Фейеноорда» устроили погром в Риме перед игрой Лиги Европы с «Ромой».
Несмотря на это, трое болельщиков решили отправиться в Италию, но после стычки с полицией были арестованы.
Матч «Наполи» — «Фейеноорд» состоится сегодня, 26 сентября. Начало – в 21:45 мск.
Жоржиньо: «Наполи» хотел бы устроить представление в матче с «Фейеноордом»