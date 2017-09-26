Роббен – о матче с «ПСЖ»: деньги не забивают голы

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится 27 сентября. Начало – в 21:45 мск. Участие самого футболиста в этом матче под вопросом.
«Деньги не забивают голы, всё зависит от качества игры, которую команда показывает на поле. Это имеет значение. Важно концентрироваться на выступлении команды, а не на отдельном футболисте», — цитирует Роббена L’Equipe.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Бавария».
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