ГУ МВД по Москве: английским болельщикам совершенно нечего опасаться

Заместитель начальника полиции, начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Андрей Захаров рассказал о безопасности во время матчей Лиги чемпионов и будущего чемпионата мира 2018 года
«В России безопасно. Мы готовы к обеспечению общественного порядка во время проведения матчей с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Все предусмотренные нашим планом меры выполнены, и мы прогнозируем, что всё пройдёт нормально. Английским болельщикам совершенно нечего опасаться. Всех прилетающих английских болельщиков «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» встречают, полиция знает об их прилёте, все рейсы отслеживаются, поэтому их безопасности ничего не угрожает. Россия – страна гостеприимная. Кто хочет приехать к нам, тот приедет.
Я не знаю, сколько болельщиков из других стран прилетит в Москву на чемпионат мира. Но сколько бы их ни было, мы готовы обеспечивать безопасность. Будут ли применяться меры к любящим выпить английским болельщикам? Согласно российскому законодательству, если они не будут нарушать общественный порядок – пусть выпивают. Кто будет нарушать – будет культурно исправлять. В центральном районе Москвы существует подразделение туристической полиции, сотрудники которого знают иностранные языки. Они при необходимости разъяснят, как надо себя вести, и окажут необходимую помощь. Мы готовы к событиям, которые могут возникнуть, но каких-либо рисков я не вижу. Английские болельщики – такие же, как и российские. Думаю, всё будет нормально», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.