Дубль Руденко позволил «Спартаку» обыграть «Ливерпуль» в Юношеской лиге УЕФА

«Спартак» U19 добился первой победы на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА. После поражения в первом туре от «Марибора (0:1) подопечные Алексея Лунина обыграли в Москве «Ливерпуль» — 2:1.
Счёт в матче открыли гости. На 17-й минуте Лиам Миллар нашёл пасом Адама Льюиса, который и вывел «Ливерпуль» вперёд. «Спартак» сумел отыграться ещё до перерыва. На 24-й минуте отличился Александр Руденко. Он же стал автором победного гола, который забил на 57-й минуте после передачи Максима Калачевского – 2:1.
Отметим, что «Ливерпуль» завершал встречу вдесятером. На 73-й минуте с поля за второе предупреждение был удалён Конор Мастерсон.
Турнирное положение команд можно посмотреть на «Чемпионате».
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