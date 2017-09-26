Мхитарян: забить в финале ЛЕ — огромная честь для меня, но ЛЧ — другой уровень

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в преддверии выездного матча 2-го тура Лиги чемпионов с ЦСКА рассказал о своих впечатлениях от выступления в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне манкунианцы играли в Лиге Европы, где стали победителями турнира.
«Забить в финале Лиги Европы и выиграть – огромная честь для меня. Но Лига чемпионов – другой турнир, другой уровень. Все знают, что «МЮ» участвует в любом турнире, чтобы выиграть титул. Для нас Лига чемпионов очень важна. Мы стараемся играть в атаку, забивать много голов. Возможно, для меня прошлый сезон получился не самым удачным. Но в этом я приложу все усилия, чтобы выступить лучше. У нас уже наладилось взаимопонимание с одноклубниками – с Лукаку, например. Поэтому всё, что я могу делать прямо сейчас – тренироваться, доказывать тренеру свою необходимость на поле и приносить пользу клубу», — передаёт слова Мхитаряна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.