Матч 15-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесён с 28 на 27 октября

Матч 15-го тура российской Премьер-Лиги между между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА, который должен была состояться 28 октября, пройдёт на день раньше.
Как сообщает официальный «твиттер» «Арсенала», игра состоится в пятницу, 27 октября, и начнётся в 19:30 мск.
Напомним, что подопечных Виктора Гончаренко 31 октября ожидает гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов со швейцарским «Базелем».
В турнирной таблице российского чемпионата после 11 туров ЦСКА (20 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Арсенал» (11 очков) — на 12-й.
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