В Саудовской Аравии женщин впервые пустили на футбольный стадион

В Саудовской Аравии впервые в истории на футбольный стадион в Эр-Рияде пустили женщин, сообщает AFP. Представительницам прекрасного пола разрешили посетить международный стадион имени Короля Фахда в рамках мероприятий, посвящённых 87-му Национальному дню, который отмечался в стране 23 сентября.
В Саудовской Аравии действуют нормы шариата, при которых запрещено совместное пребывание мужчин и женщин в таких местах, как кинотеатры и стадионы. Также в стране женщинам запрещено водить автомобили, путешествовать, учиться и посещать доктора без сопровождения мужчины.
В Иране хакеры потребовали разрешить женщинам ходить на футбольные стадионы