Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Саудовской Аравии женщин впервые пустили на футбольный стадион

26 сентября 2017, вторник. 17:32 Футбол

В Саудовской Аравии впервые в истории на футбольный стадион в Эр-Рияде пустили женщин, сообщает AFP. Представительницам прекрасного пола разрешили посетить международный стадион имени Короля Фахда в рамках мероприятий, посвящённых 87-му Национальному дню, который отмечался в стране 23 сентября.

В Саудовской Аравии действуют нормы шариата, при которых запрещено совместное пребывание мужчин и женщин в таких местах, как кинотеатры и стадионы. Также в стране женщинам запрещено водить автомобили, путешествовать, учиться и посещать доктора без сопровождения мужчины.

В Иране хакеры потребовали разрешить женщинам ходить на футбольные стадионы
Источник: AFP Сообщить об ошибке
Теги
Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
18:25 Южанин покинул пост старшего тренера «Кубани» и будет работать в Киргизии
18:23 Мостовой: ожидания от матча «Спартака» с «Ливерпулем» тревожные
18:19 Червиченко: рекомендую «Ливерпулю» помолчать по поводу мусора
18:05 Гвардиола: «Шахтёр» обыграл команду, входящую в топ-5 лучших по уровню футбола
18:04 М. Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед игрой ЦСКА с «МЮ»
18:00 Лунёв стал MVP 11-го тура РФПЛ
17:55 Тренер «молодёжки» «Спартака»: с «Ливерпулем» действовали тактически грамотно
17:43 Куртуа: предпочёл бы избежать встречи с Диего Костой в Лиге чемпионов
17:32 В Саудовской Аравии женщин впервые пустили на футбольный стадион
17:31 Нигматуллин: мне кажется, что в матче «Спартак» — «Ливерпуль» будет боевая ничья
17:21 Матч 15-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесён с 28 на 27 октября
17:12 Румменигге: «Бавария» относится с уважением к «ПСЖ», но у нас больше опыта в ЛЧ
16:54 Смотрите матч «Спартак» — «Ливерпуль» и выигрывайте призы в пабах Москвы
16:52 Гончаренко: есть вероятность, что Фернандес сыграет с «Манчестер Юнайтед»
16:48 Маклаков: «Спартак» трудно просчитать, он обыграет «Ливерпуль» 1:0
16:47 Гончаренко: после Фергюсона это сильнейший «Манчестер Юнайтед»
16:40 Головин: в «МЮ» собраны хорошие футболисты, не стал бы никого выделять
16:32 Эмери сможет рассчитывать на Неймара и Ди Марию в матче с «Баварией»
16:31 Бушманов: молодёжи «Спартака» важно на этом не останавливаться
16:13 Защитник «Спартака» Петрунин: играть против команды Джеррарда — это круто
16:11 Главный тренер «Спартака» Каррера — в сборной тренеров ЛЧ по версии УЕФА
15:56 Мхитарян: забить в финале ЛЕ — огромная честь для меня, но ЛЧ — другой уровень
15:53 Дубль Руденко позволил «Спартаку» обыграть «Ливерпуль» в Юношеской лиге УЕФА
15:36 Мхитарян: ЦСКА — достойный соперник, в этом году команда не такая, как раньше
15:36 ГУ МВД по Москве: английским болельщикам совершенно нечего опасаться
15:19 Назначены судьи на игры 12-го тура РФПЛ, «Локомотив» и «Динамо» рассудит Карасёв
15:17 Шевченко: АПЛ – самая сложная лига в мире, Мората в ней хорошо адаптировался
15:12 Моуринью: это самый сильный состав ЦСКА, против которого я когда-либо играл
15:00 «Арарат» объявил об уходе полузащитника Измайлова
14:56 Хайрутдинов: самая масштабная реконструкция «Лужников» завершилась в этом году
14:54 Эмери: Неймар и Кавани должны взять на себя ответственность за пробитие пенальти
14:39 Форма сборной СССР включена в рейтинг лучших в истории по версии FourFourTwo
14:33 Роббен – о матче с «ПСЖ»: деньги не забивают голы
14:03 Около 5,5 тыс. сотрудников полиции обеспечат безопасность матчей ЛЧ в Москве
14:01 Защитник «Спартака» Тигиев раньше марта 2018 года на поле не выйдет
14:00 Гамула: проблемы «Спартака» идут не от класса, а от психологии
13:53 Думбия: «Спортинг» тщательно подготовился к матчу с «Барселоной», всё возможно
13:50 Павлюченко: «Спартак» может обыграть «Ливерпуль» за счёт активности и самоотдачи
13:48 Павлюченко: при Хиддинке была лучшая сборная России, мы были одной командой
13:35 Нобоа: «Рубин» нашёл меня случайно, Бердыев смотрел другого игрока
13:34 Нобоа рассказал, чем отличаются люди в России и Эквадоре
13:26 Лопырёва и Павлюченко провели экскурсию по «Лужникам» для британских журналистов
13:26 Три болельщика «Фейеноорда» были арестованы в Неаполе после стычки с полицией
13:11 Каррагер: благодаря своей мощи Лукаку является кошмаром для защитников
13:00 Бримсон: произошедшее в Марселе – большой успех для русских хулиганов
Все новости RSS
Партнерский контент