Куртуа: предпочёл бы избежать встречи с Диего Костой в Лиге чемпионов

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», за который он выступал ранее. Встреча будет проходить на новом стадионе мадридского клуба «Ванда Метрополитано», и бельгийский вратарь ожидает завтра особенной игры.
«Я помню, что был на презентации нового стадиона, когда они его впервые продемонстрировали. Я был там, когда там была всего одна трибуна и велись основные работы. Будет интересно увидеть его. Естественно, он отличается от «Кальдерона», но им был нужен новый стадион, и, думаю, это поможет «Атлетико» вырасти ещё больше в статусе топ-клуба. Там работает и играет очень много людей, которые мне близки. Это возвращение будет особенным для меня, но только на этот раз, надеюсь, мы победим. Это будет очень приятный вечер для меня, но я очень голоден до побед и сосредоточен на том, чтобы получить три очка», — цитирует Куртуа официальный сайт «Челси».
Куртуа рад, что ему не придётся играть против бывшего нападающего «Челси» Диего Косты, который сможет выступать за «Атлетико» только после Нового года.
«Он является моим хорошим другом, и будет приятно видеть его там. Я счастлив, что до Нового года нам не придётся играть против него, и, надеюсь, мы продолжим участие в Лиге чемпионов. Трудно сказать, встретимся ли мы с ним в турнире позднее, но я бы предпочёл этого избежать. Он всегда был приятным парнем в раздевалке. Я знаком с ним шесть лет, и он мой хороший друг», — заявил голкипер.