М. Фернандес тренируется по индивидуальной программе перед игрой ЦСКА с «МЮ»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес в преддверии домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» тренируется по индивидуальной программе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.
Ранее главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко на пресс-конференции сообщил, что Фернандес сохраняет шансы на участие в предстоящей встрече. По словам наставника команды, «есть большая вероятность», что защитник сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Марио Фернандес получил травму в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0). Врачи диагностировали у защитника сотрясение мозга.
Матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» завтра, 27 сентября.
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