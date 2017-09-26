Червиченко: рекомендую «Ливерпулю» помолчать по поводу мусора

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют на своём поле с «Ливерпулем». Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Открытие Арена».
«Хотя бы ничью зацепить «Спартаку», на большее в нынешнем состоянии рассчитывать не приходится. Может случиться чудо, но не думаю, что оно произойдёт в этот раз. «Ливерпуль» — однозначный фаворит. Даже если бы у красно-белых был самый боевой состав, мерсисайдцы сильнее по каждой позиции. Только Промес был бы на равных со своим визави. Всё остальное совсем другого уровня, от тренерской позиции до вратарской.
Можно было бы рассчитывать на недооценку «Спартака» сегодня, если бы «Ливерпуль» в первом матче лихо обыграл «Севилью». Но в ситуации, когда первый матч закончился вничью, команда шутить не будет. «Ливерпуль» максимально сконцентрируется на матчах с «Марибором» и «Спартаком», чтобы взять все шесть очков.
Английский блогер назвал «Спартак» мусором? Если вы были в Ливерпуле, то знаете, что там весь город – один сплошной мусор. А если бы он был знаком с реалиями российского чемпионата, то понимал бы, что «мусор» относится к совсем другой команде. Так что по поводу грязи и прочих непотребств рекомендую «Ливерпулю» помолчать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ливерпуль». Начало встречи — в 21:45 мск.
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