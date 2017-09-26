Южанин покинул пост старшего тренера «Кубани» и будет работать в Киргизии

Николай Южанин, работавший в «Кубани» в качестве главного и старшего тренера, покинул клуб. 53-летний специалист возглавил молодёжную сборную Республики Киргизия.
«На работе с киргизской «молодёжкой» полномочия Николая Южанина не заканчиваются. В рамках договорённости с Федерацией футбола Киргизстана Николай Николаевич вошёл в тренерский штаб главной национальной команды этой страны, где будет помогать ещё одному воспитаннику кубанского футбола Александру Крестинину, а также стал куратором юношеских сборных этой страны.
Футбольный клуб «Кубань» благодарит Николая Южанина за добросовестную работу в стане жёлто-зелёных, а также опыт и знания, переданные команде. Ярких успехов и важных побед на новом поприще!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте краснодарского клуба.