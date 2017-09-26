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Хавбек «Динамо СПБ» Кулишев: девиз «один город — одна команда» я не разделяю

26 сентября 2017, вторник. 18:47 Футбол

Полузащитник «Динамо СПб» Артём Кулишев считает, что в Санкт-Петербурге должно быть как можно больше клубов высокого уровня.

21 сентября «Динамо СПБ» в рамках 1/16 финала Кубка России обыграло со счётом 3:2 (ДВ) «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург».

«Девиз „один город — одна команда“ я не разделяю, поскольку считаю, что в городе должно быть много команд — может быть, около 10. Потому что Санкт-Петербург — красивый большой город.

Считаю, болельщики должны вести себя достойно, чтобы не было никаких конфликтов. В принципе, и динамовские болельщики, и болельщики «Зенита» на недавнем дерби вели себя хорошо. Главное, чтобы не было между ними раздора.

На мой взгляд, город готов принимать больше команд в той же Премьер-Лиге или ФНЛ, чем имеется на данный момент", — заявил Кулишев в интервью программе «Такой футбол».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб ФК Зенит
Новости. Футбол
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