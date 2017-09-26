Оярсабаль: «Зенит» — фаворит, но «Реал Сосьедад» постарается победить

Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге 28 сентября.
«В этом году у нас нет времени жаловаться, поскольку мы проводим матчи каждые три дня. Сейчас нам нужно исправить ошибки, которые совершили в предыдущей игре с «Валенсией» (2:3), и выигрывать в России, чтобы изменить ситуацию. «Зенит» был первым сеяным в нашей группе при жеребьёвке. Этот клуб является фаворитом, но мы уже показали, что можем обыграть любую команду. Постараемся победить и в этот раз», – цитирует Оярсабаля Marca.
Закажи поездки на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием российских клубов!
Англичане рассудят «Зенит» с «Реалом Сосьедад», валлийцы – «Локомотив» и «Злин»