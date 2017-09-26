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Голкипер «молодёжки» «Спартака»: могли забить «Ливерпулю» и больше

26 сентября 2017, вторник. 19:09 Футбол

Вратарь молодёжной команды «Спартака» Александр Максименко прокомментировал домашнюю волевую победу со счётом 2:1 над «Ливерпулем» U19, которым руководит бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард.

«Эмоции самые положительные, выиграли у принципиальных соперников. Прошлый матч Марибору уступили не по делу (0:1), потому на этот выходили с принципиальным настроем. Собрался аншлаг, для «молодёжки» это впервые. Выполняли план тренера, который сказал нам давить на слабые точки обороны соперника.

Перед игрой готовился в обычном режиме, чтобы не перегореть. Перед матчем не нервничал. Вчера и позавчера вообще об этом не думал, играл в ФНЛ. Только с сегодняшнего утра начал анализировать игру соперника.

Джеррард — великий персонаж с историей, а как тренера я его не знаю. Было приятно сыграть против его команды, но не более того. Джеррад хладнокровный? По ходу матча за ним не следил, был сконцентрирован на игре. Но помню момент, когда кто-то из англичан получил травму. Я посмотрел в его сторону — он спокойно сидел. Может, у него такой темперамент, не знаю. Характер у всех разный.

Что касается дубля Руденко — не хочу его нахваливать, но да, он хорош. Мы играем в ФНЛ с мужиками не просто так — сегодня Саша вышел и сделал свою работу. Могли и больше забить.

На матч основы, конечно, пойду. Фанатская трибуна? Нет, хотя идея хорошая — поболеть, покричать за команду вместе с фанатами. Но я пока побуду в сторонке», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

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Тренер «молодёжки» «Спартака»: с «Ливерпулем» действовали тактически грамотно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Александр Максименко Стивен Джеррард
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26 сентября 2017, вторник
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