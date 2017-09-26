Слуцкий: настроение в команде будет лучше, если «Халл» обыграет «Престон»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от домашнего матча 10-го тура Чемпионшипа с «Престон Норт-Энд», который состоится сегодня, 26 сентября (начало – в 21:45 мск).
«Чемпионшип является трудным турниром, в матчах которого нужно оставаться сконцентрированным на протяжении всех 90 минут. Каждый эпизод может изменить ход встречи. Интересная, но трудная лига. «Халл» должен добиться результата, а не только сыграть качественно и сбалансированно. Результаты очень важны для нас. В предыдущем матче с «Редингом» (1:1) мы потеряли два очка, поэтому, конечно, должны ответить на это положительным результатом в предстоящей игре.
Два ближайших домашних матча с «Престоном» и «Бирмингем Сити» являются хорошей возможностью набрать очки. Победить в обеих встречах возможно, но мы понимаем, что для этого нужно сыграть наилучшим образом. Сейчас концентрируемся только на ближайшей игре.
Когда побеждаешь, появляется хорошее настроение и живётся проще. Если этого не происходит, то начинаешь думать о ситуации, не получая удовольствия от жизни. В команде сейчас хорошее позитивное настроение, но будет лучше, если мы победим», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Халла».
«Халл» не может одержать победу в четырёх последних матчах Чемпионшипа, два из которых завершились для подопечных Леонида Слуцкого поражениями.