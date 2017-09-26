Промес: хотел бы я сегодня помочь «Спартаку» в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не сможет помочь своей команде в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдёт сегодня, 26 сентября, на стадионе «Открытие Арена». Об этом голландский футболист сообщил в прямом эфире своего «инстаграм»-аккаунта.
«Хотел бы я сегодня помочь «Спартаку» в матче с «Ливерпулем», — сообщил Промес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ливерпуль». Начало встречи — в 21:45 мск.
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