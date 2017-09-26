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Баскаков: Дзагоев падал сам, а был ли пенальти в пользу «Спартака» — не знаю

26 сентября 2017, вторник. 20:12 Футбол

Глава контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков прокомментировал ситуацию со спорным пенальти в матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи» (2:2). Арбитр встречи Виталий Мешков посчитал, что нападающий «Анжи» Павел Яковлев фолил на полузащитнике «Спартака» Джано Ананидзе.

«Я массу раз посмотрел эпизод с назначенным пенальти в пользу „Спартака“, и мне сложно что-то сказать. Утверждать, было нарушение или нет, не могу. Остаётся только довериться Мешкову. У Виталия почему-то двигательная активность была не на лучшем уровне в игре, и в этом моменте такая статика неприемлема. Когда я точно не понимаю, что происходит, лучше тактично промолчу.

На 39-й минуте, когда Самедов упал в штрафной, мы в кадре вообще не видим арбитра. Он оставил ассистента один на один с проблемой. Надо было туда чесать на всех парах, а этого не произошло. Но я бы скорее поддержал судью. Толчок был, но плечом и, как кажется, в разрешённую часть спины. Хотя момент дискуссионный», — заявил Баскаков в эфире программы «Свисток».

Баскаков прокомментировал также эпизод с падением полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в штрафной «Динамо» (0:0).

«Я могу спокойно сказать, что это, на мой взгляд, не нарушение правил. Просто положили руки на спину Дзагоеву. Тот почувствовал и упал, а судья не купился. В матче «Спартак» — «Анжи» был более динамичный момент. Если бы в пользу ЦСКА за такой эпизод назначили пенальти, был бы скандал», — заявил глава контрольно-квалификационной комиссии РФС.

Видео пенальти в матче «Спартак» — «Анжи» можно посмотреть в официальном «твиттере» РФПЛ.

Будогосский поддержал решение судьи назначить пенальти в игре «Спартак» — «Анжи»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва ФК Спартак Алан Дзагоев Виталий Мешков Юрий Баскаков Футбольное судейство
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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