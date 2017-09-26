Баскаков: после игры с «Краснодаром» Дзюба сам сказал, что защитник сыграл в мяч

Глава контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков прокомментировал инцидент с падением около штрафной линии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в гостевом матче 11-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).
«На 44-й минуте Дзюба упал перед штрафной «Краснодара». Когда всё происходило быстро, первая реакция была — применить санкции к нарушителю. Но когда я посмотрел повтор, сложилось другое впечатление. Можно было свистнуть, когда Дзюба толкался рукой, но это очень сложный момент. Дальше защитник «Краснодара» Петров успел сыграть в мяч в подкате, а затем уже произошёл контакт. Нападающий упал именно из-за этого контакта, а не от толчка Каборе.
Никаких претензий от Дзюбы не было, и он сам после матча сказал, что защитник сыграл в мяч. И отношение со стороны обеих команд было отличное, представители «Зенита» и «Краснодара» заходили в судейскую, были сувениры. Почаще бы такое было», — сказал Баскаков в программе «Свисток».