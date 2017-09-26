«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на предстоящий на стадионе «Открытие Арена» в Москве матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.
Запасные: Миньоле, Клаван, Флэнаган, Вейналдум, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Старридж.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «Спартак» — «Ливерпуль». Начало — в 21:45 мск.
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