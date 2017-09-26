Баскаков: Мевле справедливо показали красную карточку, смелое решение арбитра

Глава контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков в эфире программы «Свисток» прокомментировал решение об удалении защитника «Зенита» Михи Мевли в матче 1/16 финала Кубка России с «Динамо-СПБ» (2:3 ДВ). Словенец получил прямую красную карточку на 10-й минуте.
«На 10-й минуте Мевле справедливо показали красную карточку. Да, это смелое решение арбитра — вот так рано оставить „Зенит“ вдесятером. Но если бы защитник не нарушил правила, то футболист „Динамо“ мог легко забить гол. Значит, у этого судьи есть характер.
И скажу ещё, что Лодыгин мог бы предотвратить опасность, если бы не сомневался, выходить ему или нет», — заявил Баскаков.
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