В Китае клуб предостерегли от проведения религиозных ритуалов на поле

24 сентября «Хэнань Цзянье» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Китая обыграл «Шаньдун Лунэн» со счётом 2:1. Это победа стала для команды первой на своём стадионе с июня. До встречи фанаты «Хэнань Цзянье» пригласили на арену 15 даосских монахов, которые провели ритуалы и молитвы за победу команды, сообщает AFP.
Китайская футбольная ассоциация (CFA) осталась недовольна случившимся и вынесла официальное предупреждение клубу за проведение религиозного ритуала на стадионе.
«Футбольное поле — не место для религии, и проведение подобных мероприятий на нём неуместно и не соответствует имиджу профессионального футбола. Вместо того чтобы просить помощи у богов, «Хэнань Цзянье» стоит стремиться добиваться побед благодаря собственным усилиям», — говорится в заявлении CFA.
«Хэнань Цзянье» после 26 туров располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Китая.