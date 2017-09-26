Верратти: у «ПСЖ» в матче с «Баварией» есть возможность послать сильный сигнал

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
«Мы с нетерпением ждём стартового свистка. У нас есть возможность послать сильный сигнал, в первую очередь — для нас самих. Мы отдадим все силы», — заявил итальянец, по мнению которого одним из козырей в матче с «одной из величайших команд Европы» станет домашний стадион клуба «Парк де Пренс». «Он будет бурлить», — подчеркнул Верратти.
«Футболисты такого класса, как Неймар, Кавани и Мбаппе, есть всего у нескольких клубов. Вместе с ними мы выйдем на новый уровень», — заявил Верратти.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 27 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 21:45 мск.
Румменигге: «Бавария» относится с уважением к «ПСЖ», но у нас больше опыта в ЛЧ