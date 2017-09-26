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В составе Южной Кореи на матч с Россией только игроки, выступающие за рубежом

26 сентября 2017, вторник. 21:50 Футбол

Тренерский штаб национальной команды Южной Кореи определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Россией (7 октября, Москва), сообщает официальный сайт РФС.

В составе сборной Южной Кореи 23 футболиста. Примечательно, что ни один игрок не представляет клуб из национального чемпионата своей страны.

Голкиперы: Ким Сон Кю («Виссел Кобэ», Япония), Ким Чжин Хьон («Сересо Осака», Япония), Ку Сон Юн («Консадоле Саппоро», Япония).

Защитники: Ким Чжу Юн («Хэбей Чайна Фортун», Китай), Ким Юнь Квон («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Лим Чхан У («Аль-Вахда», ОАЭ), Сон Чу Хун («Альбирекс Ниигата», Япония), О Джэ Сок («Гамба Осака», Япония), Юн Сок Ен («Касива Рейсол», Япония), Ким Ки Хи («Шанхай Шеньхуа», Китай).

Полузащитники: Чон У Ён («Чунцин Лифань», Китай), Чан Хюн Су («Токио», Япония), Ки Сун Юн («Суонси Сити», Англия), Квон Кьюн Вон («Тяньцзинь Цюаньцзянь», Китай), Ким Бо Кьюн («Касива Рейсол», Япония), Нам Те Хи («Лехвия», Катар), Ку Чжа Чол («Аугсбург», Германия), Ли Чу Ён («Кристал Пэлас», Англия), Квон Чхан Хун («Дижон», Франция), Хван Иль Су («Яньбянь Фуде», Китай).

Нападающие: Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Чжи Донь Вон («Аугсбург», Германия), Хван И Джо («Гамба Осака», Япония).

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Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол товарищеские матчи
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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