«Спартак» — «Ливерпуль»: перекупщики продавали билеты ниже номинальной цены

Перекупщики продавали много билетов незадолго до начала встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и английским «Ливерпулем». Билеты, которые продавались у стадиона «Открытие Арена» и станции метро «Спартак», предлагали купить по номинальной цене и дешевле. Кроме того, перед началом встречи при входе на стадион образовалась давка, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ливерпуль», который проходит в эти минуты в Москве.
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