Диего Коста стал игроком «Атлетико»

Нападающий Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико». Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, форвард после успешного прохождения медицинского осмотра подписал контракт. В испанском клубе Коста будет выступать под 18-м номером.
Начиная с завтрашнего дня 28-летний футболист присоединится к тренировкам команды, но играть сможет только со второй половины сезона, так как из-за запрета, наложенного ФИФА, «Атлетико» не может регистрировать новичков до января 2018 года. О соглашении с «Челси» по переходу Косты «матрасники» объявили 21 сентября.
«Я очень рад вернуться домой. „Атлетико“ — мой дом. Я очень, очень счастлив», — заявил футболист.
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А главный виновник затянувшейся истории с возвращением форварда в «Атлетико» – Антонио Конте.