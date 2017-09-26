«Спартак» — «Ливерпуль»: Промес, Зобнин и Джано смотрят игру из ложи для прессы

Футболисты «Спартака», полузащитники Квинси Промес, Роман Зобнин и Джано Ананидзе, которые пропускают домашний матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» из-за травм, наблюдают за встречей из ложи для прессы. Ещё один хавбек команды, Денис Глушаков, который тоже не может принять участие в игре, также находится на стадионе «Открытие Арена», передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ливерпуль», который проходит в эти минуты в Москве.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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