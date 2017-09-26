В Германии клуб уволил гендиректора за публичное нацистское высказывание

Футбольный клуб «Теутониа 05», который выступает в пятом немецком дивизионе, уволил генерального директора Берта Эма за нацистское высказывание, сообщает Deutsche Welle.
70-летний специалист во время одной из послематчевых пресс-конференций произнёс фразу «Sieg Heil!», которую активно использовали во время нацистского периода истории Германии в качестве приветствия и до сих пор используют люди, принадлежащие к ультраправым группам.
Владелец «Теутонии 05» Диддо Рамман сообщил, что клуб дистанцируется от проявления расиза, фашизма и националистических взглядов, а поступок Эма назвал неуместным.
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