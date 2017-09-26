Анчелотти: у «ПСЖ» команда фантастического уровня

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 27 сентября.
«У «ПСЖ» очень хорошая команда фантастического уровня. Новичкам не потребовалось много времени, чтобы стать частью коллектива и занять своё место в игровой системе. Считаю, что «ПСЖ» очень конкурентноспособная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матчах с такими командами нужно хорошо и обороняться, и атаковать. Очень важно соблюдать игровой баланс, чтобы избежать контратак соперника», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Анчелотти: возвращение в «ПСЖ»? В футболе всё возможно