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Анчелотти: у «ПСЖ» команда фантастического уровня

26 сентября 2017, вторник. 23:07 Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 27 сентября.

«У «ПСЖ» очень хорошая команда фантастического уровня. Новичкам не потребовалось много времени, чтобы стать частью коллектива и занять своё место в игровой системе. Считаю, что «ПСЖ» очень конкурентноспособная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матчах с такими командами нужно хорошо и обороняться, и атаковать. Очень важно соблюдать игровой баланс, чтобы избежать контратак соперника», — цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Анчелотти: возвращение в «ПСЖ»? В футболе всё возможно
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ПСЖ Карло Анчелотти
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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