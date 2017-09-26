«Спартак» — «Ливерпуль»: Ребров получил травму и покинул поле на электрокаре

Во втором тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль», проходящего в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве, голкипер красно-белых Артём Ребров получил травму.
Вратарь не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле на электрокаре. Вместо Реброва на 68-й минуте на поле появился Александр Селихов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ливерпуль». Идёт второй тайм, счёт — 1:1. Голами отметились Лукас Фернандо и Филиппе Коутиньо.
Ребров получил травму и покинул поле на электрокаре
Фото: Галина Козлова