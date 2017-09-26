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«Спартак» — «Ливерпуль»: Ребров получил травму и покинул поле на электрокаре

26 сентября 2017, вторник. 23:13 Футбол

Во втором тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль», проходящего в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве, голкипер красно-белых Артём Ребров получил травму.

Вратарь не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле на электрокаре. Вместо Реброва на 68-й минуте на поле появился Александр Селихов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ливерпуль». Идёт второй тайм, счёт — 1:1. Голами отметились Лукас Фернандо и Филиппе Коутиньо.

Ребров получил травму и покинул поле на электрокаре

Ребров получил травму и покинул поле на электрокаре

Фото: Галина Козлова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Артём Ребров Травмы — футбол
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