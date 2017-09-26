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«Халл Сити» проиграл «Престону», пропустив на последних минутах

26 сентября 2017, вторник. 23:41 Футбол

«Халл Сити» проиграл «Престон Норт Энд» в домашнем матче 10-го тура Чемпионшипа — 1:2.

На 37-й минуте встречи «Престон» вышел вперёд благодаря усилиям полузащитника Тома Баркуйзена. В начале второго тайма форвард хозяев Джаррод Боуэн после передачи Фрейзера Кэмпбелла сравнял счёт, но на последних минутах гости смогли вырвать победу благодаря голу вышедшего на замену Каллума Робинсона.

«Халл Сити» не может одержать победу в пятом туре подряд. В последний раз команда под руководством российского тренера Леонида Слуцкого побеждала в Чемпионшипе 25 августа. «Тигры» занимают 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

Англия - Чемпионшип. 10-й тур
26 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1 : 2
Престон Норт Энд
Престон
0:1 – Баркуйзен – 37, 1:1 – Боуэн – 50, 1:2 – Робинсон – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий
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