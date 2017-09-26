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«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Москве

26 сентября 2017, вторник. 23:41 Футбол

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» принимал на своём поле «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева поля вышли вперёд в счёте благодаря точному удару бразильского хавбека Лукаса Фернандо со штрафного на 23-й минуте. «Ливерпуль» отыгрался уже через восемь минут, когда отличился ещё один бразилец, полузащитник Филиппе Коутиньо, после голевой передачи от Садио Мане. Во второй половине встречи команды голов не забили.

Отметим, что «Спартак» совершил все три замены вынуждено после повреждений игроков. Встречу не смогли продолжить голкипер Артём Ребров, а также полузащитники Ивелин Попов и Александр Самедов, вместо которых на поле вышли Александр Селихов, Лоренсо Мельгарехо и Педро Роша соответственно.

В другом матче группы E, который проходил параллельно, «Севилья» на своём поле разгромила «Марибор» со счётом 3:0. В составе победителей хет-трик оформил форвард Виссам Бен-Йеддер.

Турнирное положение в группе Е после 2-го тура: 1. «Севилья» — 4 очка; 2. «Ливерпуль» — 2; 3. «Спартак» — 2; 4. «Марибор» — 1.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» на своём поле сыграет с «Севильей», а «Ливерпуль» отправится в Словению на матч с «Марибором». Обе игры состоятся 17 октября.

Посмотреть видео голов можно в «твиттере» РФПЛ.

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Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур
26 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 – Фернандо – 23, 1:1 – Коутиньо – 31
Лига чемпионов. Группа E. 2-й тур
26 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Севилья
Севилья, Испания
3 : 0
Марибор
Марибор, Словения
1:0 – Бен-Йеддер – 27, 2:0 – Бен-Йеддер – 38, 3:0 – Бен-Йеддер – 83 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Марибор ФК Севилья ФК Спартак
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