Селихов: успел секундочку поволноваться, но потом почувствовал мяч

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1).
«Ни о чём не думал в момент выхода на поле. Просто нужно было показать, что умеет команда, что умею я. Главное, что команда в непростой ситуации набрала очко. Когда переодевался, успел секундочку поволноваться, но потом почувствовал мяч. Тяжело входить в игру.
Сегодня в обороне мы сыграли предельно строго. Вы видели, что моменты у соперника были, но как «Ливерпуль» может не создавать моменты? Рад, что в итоге так получилось. В чём фишка этих игроков? Наверное, они лучше играют в футбол, чем мы.
Ничья — это ничья, добыто очко, вели 1:0. В такой ситуации, какая у нас, мы сыграли достаточно хорошо", — заявил Селихов в эфире программы «Все на матч».