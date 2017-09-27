Федун: четвёртые за сезон «кресты» в «Спартаке». Видимо, наколдовали

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после домашней ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о большом количестве серьёзных травм у игроков красно-белых. Функционер сообщил, что голкипер Артём Ребров получил травму крестообразных связок колена.
«Четвёртые за сезон «кресты» в команде. Сколько я в футболе — такого не было. Видимо, наколдовали», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
«Спартак» по ходу матча с «Ливерпулем» совершил все три замены вынуждено после повреждений игроков. Встречу не смогли продолжить Ребров, а также полузащитники Ивелин Попов и Александр Самедов, вместо которых на поле вышли Александр Селихов, Лоренсо Мельгарехо и Педро Роша соответственно.