Клопп: мы разочарованы, оба вратаря сегодня не раз выручали «Спартак»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую ничью со «Спартаком» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы разочарованы, что не использовали шансы. Мы не самая удачливая команда. Мы дали много шансов сопернику. Было сложно чисто отвоевать мяч. Да, удалось сравнять, и было четыре стопроцентных момента. Это очень разочаровывает. В обоих матчах мы должны были побеждать, но не смогли. Я много хорошего извлёк из этой игры. Мы создали много опасных моментов, но многое не реализовали – это надо исправлять.
Почему не смогли забить, когда выходили впятером против двух игроков «Спартака»? Это сильный вопрос. Немного не повезло, да и голкипер спас. Оба вратаря сегодня не раз выручали «Спартак». Принимаются неверные решения. Единственный способ это исправить – пытаться снова и снова.
Меня не очень интересует атмосфера на чужом стадионе, но да, она мне понравилась. Меня больше беспокоит атмосфера на домашних играх. Я не очень озабочен ситуацией в Мариборе, но предпочитаю играть при заполненных трибунах", — передаёт слова Клоппа корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.