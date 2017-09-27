Боккетти: лишить «Ливерпуль» моментов невозможно

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем», завершившемся со счётом 1:1.
«Уже привыкли в конце пропускать, но на этот раз не пропустили. Конечно, это очень тяжёлая игра. У них очень хорошие футболисты.
Тренер говорил, что очень важна концентрация до последних минут. Мышцы болят, когда играешь каждые три дня, это непросто.
Каррера сказал перекрывать все зоны и сохранять максимальную концентрацию. Невозможно, играя против «Ливерпуля», лишить их моментов», — передаёт слова Боккетти корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».
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